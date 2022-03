Aantal positieve coronatests daalt, opleving is voorbij

De opleving van het coronavirus is voorbij, het aantal positieve tests daalt weer. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoe snel de daling gaat. Het instituut komt dan voor de 90e keer met zijn weekcijfers, op dag 755 van de corona-epidemie in Nederland.

Het RIVM meldde vorige week dat het in de zeven dagen ervoor 429.252 positieve uitslagen van coronatests had geregistreerd. In de zes dagen erna werden 272.760 besmettingen bevestigd. Gemiddeld komt dat neer op 45.460 positieve tests per dag.

Het weekcijfer van dinsdag kan daarmee uitkomen op 300.000 tot 320.000. Dat zou een daling van 25 tot 30 procent betekenen, de sterkste afname in een maand tijd.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel mensen met corona onder de leden in de afgelopen week in een ziekenhuis zijn beland. Vorige week ging het om 1545 nieuwe opnames, waarvan 91 op de intensive cares. In diezelfde periode registreerde het instituut 104 sterfgevallen door toedoen van het virus.