Drenthe zet in op meer bezoekers met ‘Retoertje Drenthe’

In Drenthe is deze week een grote campagne gestart. Middels de ‘Retoertje Drenthe’-campagne worden zes verschillende mini-breaks in de oerprovincie van Nederland onder de aandacht gebracht.

Dag-attracties zoals pretparken, klimbossen en dierentuinen mogen weer open. Alhoewel de boekingen voor de zomervakantie snel binnenstromen, is er nu nog voldoende ruimte om gasten te ontvangen. Reden voor Marketing Drenthe om bezoekers te verleiden tot een bezoek aan Drenthe.

Marketing Drenthe richt zich met de campagne op twee verschillende doelgroepen; gezinnen met kinderen en stellen van 35 jaar en ouder. Door zes verschillende ‘retoertjes’ te ontwikkelen, kan in veel wensen worden voorzien.

Zo is er een retoertje voor cultuurliefhebbers, voor gezinnen met jonge kinderen, voor avonturiers en voor fiets- en wandelfanaten. Ook is er een retoertje voor stellen of vrienden die even bij willen komen van een overvolle agenda.

Digitale schermen

De komende weken zijn de uitingen ‘in de echte wereld’ zichtbaar via advertenties in de Volkskrant, Het Parool en het AD én op digitale schermen in Amsterdam. Bijzonder is dat voorbijgangers binnen een straal van 100 meter rondom de ingezette schermen ook via een andere weg benaderd worden.

Als zij langs één van de campagne-uitingen lopen, krijgen ze een advertentie te zien op hun mobiele telefoon. Online plaatst Marketing Drenthe onder andere advertenties op Facebook, Pinterest en Instagram.

Drenthe als perfecte bestemming

Door de restricties heeft de toeristische sector dit voorjaar opnieuw veel omzet verloren. Het aantal boekingen voor de zomervakantie ziet er wel veelbelovend uit.

Via de retoertjes wil Marketing Drenthe laten zien dat Drenthe ook de perfecte bestemming is voor een korte break in dit jaargetij, of straks in de herfst. De offline campagne duurt twee weken, de online uitingen zijn tot aan de zomervakantie te zien. De campagne wordt daarna richting het najaar weer opgepakt.

Je bekijkt de zes retoertjes op drenthe.nl/retoertje.

Bron: meppel.nieuws.nl