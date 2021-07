Scania legt productie in Zwolle en Meppel stil om chiptekorten

De Zweedse truckbouwer Scania heeft zijn fabrieken in Zwolle en Meppel stilgelegd vanwege tekorten aan chips. Dat betekent dat een kleine 3000 werknemers een week eerder met vakantie zijn gestuurd, bevestigde een woordvoerster van Scania na berichtgeving door De Stentor en RTV Drenthe.

Volgens Scania is het “een geluk bij een ongeluk” dat de chiptekorten opspelen op het moment dat de fabriek bijna dicht zou gaan voor vakantie. Doorgaans zijn de fabrieken in de zomer vier weken dicht. Door de sluiting begint de vakantie voor de meeste werknemers een week vroeger en duurt ook een week langer. Op 9 augustus moet de productie weer worden opgestart.

In Zwolle rollen normaal gesproken zo’n tweehonderd trucks per dag van de band. In Meppel worden vrachtwagens gespoten. Scania verwacht in de komende weken de voorraden aan te vullen, zodat na de zomer zonder problemen weer kan worden begonnen.

De autobranche wordt al langer geplaagd door een tekort aan computerchips. Dat komt onder meer door de grote vraag naar chips voor bijvoorbeeld laptops en smartphones voor het vele thuiswerken en ook spelcomputers.

Scania is zeker niet het enige autoconcern dat vanwege de chiptekorten productielijnen tijdelijk moet stilleggen. Ook VDL Nedcar in Born moest meermaals de productie van auto’s stilleggen. VDL bouwt voor BMW meerdere modellen van de Mini en de BMW X1. Ook autobouwers als Ford, Toyota, Daimler, Mitsubishi, Jaguar Land Rover en General Motors (GM) hebben te maken met productieverstoringen.