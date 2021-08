Scania legt productie in Zwolle en Meppel weer stil om chiptekort

De Zweedse truckbouwer Scania legt zijn fabrieken in Zwolle en Meppel andermaal deels stil vanwege tekorten aan chips. Dat bevestigde een woordvoerder van de onderneming na berichtgeving door RTV Drenthe. Het is de tweede keer in korte tijd dat de truckbouwer de productielijnen stil moet leggen.

De problemen houden naar verwachting een week aan, maar dat is niet zeker. Scania houdt het personeel, zo’n 3000 in totaal, zo veel als mogelijk aan het werk. Maar het kan zijn dat er mensen naar huis worden gestuurd. De zegsman noemt de problemen extra wrang, omdat het orderboek van Scania juist goed vol zit.

Eerder was Scania door de problemen met de leveringen van chips genoodzaakt de fabrieken een week eerder te sluiten voor de zomervakantie. Doorgaans zijn de fabrieken in de zomer vier weken dicht. Door de sluiting begon de vakantie voor de meeste werknemers een week vroeger en duurde ook een week langer.

In Zwolle rollen normaal gesproken zo’n tweehonderd trucks per dag van de band. In Meppel worden onder andere vrachtwagens gespoten.

Scania is zeker niet het enige autoconcern dat vanwege de chiptekorten productielijnen tijdelijk moet stilleggen. Ook VDL Nedcar in Born moest meermaals de productie van auto’s stilleggen. VDL bouwt voor BMW meerdere modellen van de Mini en de BMW X1. Ook autobouwers als Ford, Toyota, Daimler, Mitsubishi, Jaguar Land Rover en General Motors (GM) hebben te maken met productieverstoringen.