Twee schakers doen na verloren kort geding toch mee aan NK in Hoogeveen

De schakers Sipke Ernst en Machteld van Foreest doen ondanks hun verloren kort geding toch mee aan het NK in Hoogeveen. De vier andere schakers die naar de rechter waren gestapt hebben zich wel afgemeld.

“Sipke Ernst en Machteld van Foreest hebben aangegeven dat ze toch meedoen”, zei toernooidirecteur Loek van Wely een dag na het kort geding in Haarlem.

De rechtszaak draaide om het gebruik van het coronatoegangsbewijs, dat voor de deelnemers aan het NK verplicht is om te laten zien in het gemeentehuis van Hoogeveen. Titelhouder Lucas van Foreest, zijn 14-jarige zus Machteld, Ernst, oud-kampioen Sergei Tiviakov, Ivo Maris en Migchiel de Jong waren naar de rechter gestapt. Ze wilden zonder toegangsbewijs deelnemen aan het toernooi. Ze stelden voor het NK, dat vrijdag begint, desnoods te verplaatsen naar een andere locatie. De voorzieningenrechter wees de eisen af.

Deelnemers die niet gevaccineerd zijn moeten zich dagelijks laten testen op het coronavirus. Daar hadden de zes schakers ook bezwaar tegen. Het haalt ze naar eigen zeggen uit hun ritme en verstoort hun voorbereiding.

“Het is met name spijtig dat Lucas van Foreest als kampioen van Nederland niet komt”, aldus Van Wely. “Maar goed, daar komt een andere speler voor in de plaats. Als de ene afhaakt, is de ander ‘happy’. Het is wel vervelend dat het op deze manier gaat. De regelgeving wat betreft de QR-codes is erg vaag. Eigenlijk wil je dat niet toepassen als het niet nodig is. Maar als organisatie kunnen we geen kant op. Dan is het ook gewoon: we doen het zo of anders niet.”

De affaire werpt volgens Van Wely, zelf achtvoudig Nederlands kampioen, een schaduw over het evenement. “Al staan we als toernooi hierdoor wel op de kaart.” Verplaatsen naar een andere locatie was volgens hem niet meer mogelijk. “Dat was in een eerder stadium wel een interessante optie, maar dat is nu qua logistiek en voorbereiding niet meer te doen.”

Publiek is op vertoon van een coronatoegangsbewijs dagelijks welkom. Het NK voor mannen (met 24 deelnemers) en voor vrouwen (8 deelnemers) vindt plaats in een andere zaal dan waar de amateurs spelen. “We hoopten zo een ‘semi-bubbel’ te creĆ«ren, zodat de NK-deelnemers geen coronapas nodig zouden hebben. Helaas ging de gemeente niet mee in onze gedachtegang”, aldus Van Wely. Hij posteert nu dagelijks iemand van de organisatie aan de deur van het gemeentehuis om alle bezoekers te controleren.