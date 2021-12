Wildlands komt met alternatief voor afgelaste WILDnights

Wildlands heeft besloten om de vijfde editie van WILDnights in Emmen niet door te laten gaan. In plaats daarvan tovert Wildlands het Kompasplein om tot Winterplein. Deze keuze is gemaakt vanwege de verscherpte coronamaatregelen, zo is te lezen op Emmen.nieuws.nl.

WILDnights is een evenement dat normaal gesproken plaatsvindt in de kerstvakantie in dierenpark WILDLANDS in Emmen. Dit jaar stond het evenement gepland voor 26 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Vanwege de aanpassing van de coronamaatregelen, moet alles om 17:00 uur sluiten.

Winterplein

WILDLANDS heeft een oplossing bedacht om het dierenpark toch nog een kerstsfeer te geven. Het Kompasplein wordt volledig veranderd tot Winterplein. Er worden kerstbomen, vuurkorven, nepsneeuw en eetkraampjes geplaatst rondom de feestdagen.

Bron: Emmen.nieuws.nl