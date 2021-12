Kerst in Drenthe: Wat is er te doen?

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen is het de vraag welke activiteiten mogelijk zijn tijdens de feestdagen. In Drenthe zijn al veel evenementen, zoals kerstmarkten, afgelast. Toch is er nog een hoop te doen. Hierbij een aantal tips om er toch een mooie kerst van te maken.

Er zijn verschillende activiteiten tijdens de kerst die ondanks de coronamaatregelen gelukkig nog wel doorgaan.

Een weekendje in een andere provincie

Een van de opties is uiteraard om er echt even uit te gaan. Een reis naar het buitenland is onder de huidige omstandigheden ingewikkeld, maar je kan in plaats daarvan ook een paar provinciegrenzen over. Zoek de on-Nederlandse heuvels op in Gelderland en je hebt ook al het gevoel echt ergens anders te zijn. Rondom de Lochemse berg is een prachtige wandelroute van 9 kilometer. Daarbij wandel je over de Lochemse berg (49 meter hoog) en de Kale Berg (46 meter hoog). Op de heuvels heb je uitzicht over de lange weiden en akkers.

Tussen al het wandelen door kan je daar uitstekend terecht in Boetiek hotel BonAparte, die het hele jaar verschillende arrangementen aanbieden. Voor de feestdagen hebben ze een speciaal coronaproof kerstarrangement. Dat betekent onder andere: een driegangen-kerstmenu op de dag van aankomst, twee keer een uitgebreid kerstontbijt en een ontzettend fijne kamer. Voor zover de maatregelen het toelaten zijn er ook nog allerlei wellnessfaciliteiten beschikbaar.

Winterwonderland in Assen

Ook in Drenthe kan je er natuurlijk op uit. In Assen kan je nu bijvoorbeeld terecht in winterwonderland. Het centrum is daar net omgetoverd, om zo te zorgen dat iedereen toch in de feeststemming komt. Ben je op pad met kinderen? Er is onder andere een schaatsbaan te vinden. Tot en met 9 januari is de schaatsbaan elke dag geopend van 10:00 uur tot 16:30 uur. Hou er rekening mee dat de baan alleen gebruikt worden door jongeren tot en met 17 jaar, vanwege de huidige coronamaatregelen.

De (kerst)ster van Dwingeloo

En ook in Drenthe zijn er natuurlijk talloze mooie wandel- en fietsroutes. Een voorbeeld hiervan is de ‘De Ster van Dwingeloo’. De route is maar liefst 110 kilometer lang, verdeeld in vijf aparte stukken van ongeveer 22 kilometer. Je kan natuurlijk zelf kiezen hoeveel van de vijf routes je aflegt. De vijf routes vormen samen, vanuit het hart van Dwingeloo gezien, een ster. Kerstiger wordt het bijna niet.

Een feestje in je eigen huis

Verheug je je erop om ook een paar dagen thuis te blijven? Ook dan is er van alles te doen. Je kan in de achtertuin een vuurkorf neerzetten en s ’avonds met het gezin bij een warm vuurtje borrelen. Hierdoor breng je thuis de kerstsfeer tot leven en vermijd je toch de drukte. Een dobbelspel spelen is natuurlijk ook kenmerkend voor de feestdagen. De regels van een dobbelspel zijn tegenwoordig overal online te vinden.

Recept Glühwein

Drink er een lekker glas zelfgemaakte Glühwein bij om het af te maken. Glühwein is heel makkelijk om zelf te maken. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een fles rode wijn, kaneelstokjes, suiker, sinaasappelschillen en kruidnagel. Voeg de kaneelstokjes, suiker, sinaasappelschillen en kruidnagel toe aan de rode wijn. Verwarm het mengsel ongeveer 10 minuten. Laat de ingrediënten en de rode wijn nog even staan, zodat de smaken goed intrekken.

En, niet te vergeten: er moet natuurlijk een goede feestmaaltijd voorbereid worden. Maak dat extra bijzonder door een middag te plannen met je dierbaren en maak samen verschillende gerechten klaar.

Steun elkaar: Haal een booster

Waarschijnlijk is een booster halen het laatste wat je in gedachten had voor de feestdagen. Maar eigenlijk is het, gezien de gedachte achter onze feestdagen, geen gekke invulling. Als corona ons iets heeft laten zien is het wel dat niet alles maakbaar is – en dat er dus veel is om dankbaar voor te zijn. Denk aan de voortuitgang in de wetenschap en de hartverwarmende inzet van een enorme hoeveelheid mensen in deze moeilijke tijd. Van zorgmedewerker, tot onderzoeker, tot horeca-ondernemer: zonder hun aanpassingsvermogen had de wereld er heel anders uitgezien. Help daarom een handje mee door de lokale middenstand te steunen en door een booster te halen zodra je aan de beurt bent. En wees lief voor de mensen die dat mogelijk maken.