Burgemeester trekt onder protest vergunning in voor Casino

Het Merkur Casino op het Willinkplein in Emmen heeft nog maar net zijn deuren geopend of Burgemeester Eric van Oosterhout heeft de vergunning voor het gokpaleis alweer ingetrokken.

Sinds de zomer van 2021 kunnen bezoekers een gokje wagen midden in het centrum van Emmen maar helaas zijn de benodigde papieren volgens het college toch niet in orde. Onlangs speelde de zaak bij de bezwarencommissie van de gemeente. Totdat de procedure helemaal afgewikkeld is, mag het casino wel openblijven zo laat de gemeente dat weten aan CasinoScout.nl in een uitgebreide reactie.

In de gemeente Emmen zijn er al eerder twee vergunningen voor gokpaleizen vergeven. De eerste is in handen van Flamingo’s Plaza, dat zich op de hoek van de Wilhelminastraat en de Kapelstraat bevindt. De tweede vergunning werd april vorig jaar vergeven aan de keten Jack’s Casino, in het Van der Valk Hotel.

De verwarring rondom de derde vergunning voor Merkur Casino met als gevolg deze ingrijpende beslissing van de burgemeester is ontstaan door een relatief eenvoudige fout in de bescheiden. Tenminste dat zegt advocaat Johan Vissers van de gokbedrijven en bezwaarmakers CoAm en Merkur.

De vergunningsaanvraag is gedaan door CoAm Gaming Emmen, maar verstrekt aan CoAm Gaming Holding. De advocaat heeft vervolgens de gemeente gevraagd dit aan te passen maar helaas prijkt de naam van de holding opnieuw op het document. Toch is er ook nog een ander juridisch probleem. Een vergunning mag volgens de gemeente Emmen alleen op naam van een natuurlijk persoon komen te staan en niet op die van een BV. De burgemeester heeft besloten na juridisch advies over het bovenstaande de vergunning dus niet te verlenen.

CoAm en Merkur hebben inmiddels bezwaar gemaakt en zaten vorige al aan tafel bij de gemeentelijke bezwarencommissie. Advocaat Vissers geeft an dat er is ook meteen een nieuwe vergunningsaanvraag de deur uit is gegaan om andere, mogelijke kapers op de kust de pas af te snijden.

Meten met twee maten?

Het argument dat een bedrijf of een natuurlijk persoon vermeld moet worden in de aanvraag speelde de boventoon in de dsicussie. Maar volgens advocaat Vissers is eerder dit jaar een vergunning aan Flamingo Casino afgegeven. Daarin wordt de BV ook wordt opgevoerd als vergunninghouder. Bovendien schrijft de Wet op de Kansspelen dit zelfs voor, zegt de advocaat.

Volgens de gemeente is het echter meer dan wenselijk dat er een persoon en geen bedrijf op de vergunning staat. Het is namelijk van belang dat de gemeente weet wie er achter de gokvergunning zit. Dat de Nederlandse kansspelwet voorschrijft dat alleen bedrijfsnamen worden vermeld, geldt volgens de gemeente alleen voor online gamebedrijven.

De bezwarencommissie raadde beide partijen aan om er samen uit te komen. Gebeurt dat niet dan brengen zij in september alsnog een advies uit richting het Emmer college van burgemeester en wethouders.