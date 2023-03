Twee medewerkers politie Drenthe ontslagen om plichtsverzuim

Twee medewerkers van de politie Noord-Nederland zijn ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim buiten diensttijd. Het gaat dus niet om “diensthandelingen”, aldus de politie. “Maar ook in privétijd wordt van politiemedewerkers verwacht dat zij zich maatschappelijk verantwoord en moreel onberispelijk gedragen.” Het tweetal werkte in het district Drenthe.

Naar de ene medewerker werd in juni 2022 een onderzoek ingesteld vanwege een vermoeden van ernstig plichtsverzuim “in de relationele sfeer”. Het onderzoek naar de andere medewerker werd in november 2022 ingesteld vanwege de verdenking van ernstig plichtsverzuim in de “privésfeer”. De twee zaken staan volgens de politie los van elkaar.

Uit beide disciplinaire onderzoeken kwam volgens de politie naar voren dat de medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan gedrag dat zo erg was dat alleen onvoorwaardelijk strafontslag op zijn plek was. De medewerkers werkten al niet meer gedurende het onderzoek.

“Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Daarvan moeten we leren, maar plichtsverzuim heeft consequenties”, aldus de politie.