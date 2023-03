1 op de 3 woningen in Drenthe heeft zonnepanelen

Nederland neemt massaal energiebesparende maatregelen zo bleek uit een recent nieuwsbericht. Nederlanders hebben vorig jaar 11,3 miljard euro uitgegeven aan het verduurzamen van hun huis. Huishoudens willen nu eenmaal energiekosten besparen, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen of hun woning te isoleren.

Uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eind 2021 in Nederland 1.578.107 woningen uitgerust waren met zonnepanelen. 1 op de 5 huizen in Nederland heeft nu zonnepanelen op het dak. De provincie Drenthe is echter de koploper. 1 op de 3 huizen, 31,7%, is reeds uitgerust met zonnepanelen. Volgens meest recente data uit 2022 staan er in Drenthe momenteel bijna 78.300 huizen met zonnepanelen. Dit is een flinke stijging (+20,7%) ten opzichte van een jaar eerder: toen ging het om bijna 64.900 woningen.

Zowel eigenaren als huurders

Dat het plaatsen van zonnepanelen niet alleen voorbehouden is aan mensen met een koopwoning, bewijst een bericht van woningcoöperatie. Lefier, o.a. actief in de gemeenten Borger-Odoorn en Emmen. Inmiddels hebben 3.100 huurders in het noorden van Nederland bij de woningcorporatie zonnepanelen aangevraagd. De komende 3 jaar zal de wooncorporatie 2.500 huurwoningen te verduurzamen naar energielabel A. Alle woningen worden daarbij voorzien van zonnepanelen en worden ook geïsoleerd.

Top 5 in Drenthe

Bewoners van Tynaarlo hebben naar verhouding de meeste zonnepanelen van Drenthe. In totaal hebben 43,9% van de woningen hier installaties met panelen. De top 5 Drentse gemeenten met het grootste aandeel woningen met zonnepanelen op het dak is:

Tynaarlo: 43,9% van de woningen heeft zonnepanelen

Westerveld: 43,1% van de woningen heeft zonnepanelen

Midden-Drenthe: 42,6% van de woningen heeft zonnepanelen

De Wolden: 41,8% van de woningen heeft zonnepanelen

Aa en Hunze: 39,3% van de woningen heeft zonnepanelen

In absolute zin echter staan de meeste woningen met zonnepanelen Emmen (14.524). Nergens in Drenthe hebben inwoners in één jaar tijd zo veel geïnvesteerd in zonne-energie als daar. In de gemeente staan volgens meest recente data ruim 14.500 huizen met geregistreerde zonnepanelen, een stijging van 27,3% ten opzichte van een jaar eerder. Toen ging het om ruim 11.400 woningen.

Beschermd dorpsgezicht

Ook in de prachtige dorpen met beschermd dorpsgezicht vinden bewoners nu dat het gemakkelijker moet worden om zonnepanelen te plaatsen op gebouwen. Inwoners van gebieden met een beschermd dorpsgezicht moeten een vergunning aanvragen voordat ze zonnepanelen op het dak van hun woning mogen leggen. Voordat je die vergunning krijgt, moet je aan een aantal gemeentelijke regels voldoen. Lukt dat niet, dan mag je de panelen niet plaatsen. Niet alleen in Drenthe gelden deze strenge regels maar inmiddels hebben meer dan twintig gemeenten in Nederland hebben de regels voor zonnepanelen inmiddels aangepast. Zonnepanelen hoeven volgens deskundigen niet perse een lelijk beeld te geven, het is alleen de vraag hoe je ze neer gaat leggen in beschermd gebied. Je kunt bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen in dezelfde kleur van het dak of werken met een postcoderoos. Is het laatste geval leggen inwoners samen zonnepanelen op een plek buiten het zicht en profiteren gezamenlijk van de opgewekte elektriciteit.

Zonnepanelen in weilanden

Drie partijen in Drenthe vinden inmiddels dat er ook op weilanden zonnepanelen geplaatst mogen worden, om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Dat zijn 50PLUS, GroenLinks en Volt. “Op vrijwel alle Drentse daken liggen zonnepanelen en daar waar ze toch in het landschap staan, zijn ze op een mooie manier ingepast”, vindt GroenLinks.

Zonne-energie in de provincie

En al die zonnepanelen leveren in het land van Bartje ook meer dan ooit iets op. Door de extreme hitte van de afgelopen zomer gaat 2022 de boeken in als een zeer zomers jaar. Het zorgde in Drenthe zelfs voor een record. Zo’n veertig jaren geleden scheen de zon in Drenthe gemiddelde 1300 uren per jaar of 3,5 uur per dag. De laatste jaren is het aantal zonuren gestegen en ligt nu op het niveau van bijna 1800 uren. Dat komt neer op vijf zonuren per dag. Dat blijkt uit recente cijfers van het KNMI. Procentueel is dit een toename van 35 procent. Een gunstige ontwikkeling dus voor gebruikers zonne-energie.