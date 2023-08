Emmenaar opgepakt na verdacht pakketje bij Scheper Ziekenhuis

Een 40-jarige man uit Emmen (Drenthe) is zaterdag opgepakt wegens de vondst van een verdacht pakketje bij het Scheper Ziekenhuis in die plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het ging om een loos alarm.

Een politiewoordvoerder bevestigt berichtgeving door Dagblad van het Noorden over de aanhouding. De woordvoerder zegt ervan uit te gaan dat de opgepakte man verantwoordelijk was voor de verdachte situatie. Hij zit zondag nog vast en wordt gehoord.

Na de vondst werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen om onderzoek te doen bij het ziekenhuis aan de Boermarkeweg. Ook was er veel brandweer aanwezig.