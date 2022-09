Elf gemeenten krijgen subsidie om winkelgebied op te knappen

Elf gemeenten ontvangen elk 2 miljoen euro subsidie om hun winkelgebied of -straat te verbeteren. Ze kunnen het geld investeren in panden en de openbare ruimte en daarmee het gebied aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. In meerdere gemeenten is vaak in het centrum sprake van toenemende leegstand van winkels waardoor het gebied zijn uitstraling verliest en kan verloederen.

Het geld komt van het ministerie van Economische Zaken, dat voor deze regeling in totaal 100 miljoen euro zal verdelen in vier rondes. De gemeenten die nu geld krijgen zijn Alkmaar, Bunschoten, Den Helder, Hardenberg, Heerlen, Hengelo, Het Hogeland, Hilversum, Oldambt, Roosendaal en Sittard-Geleen. Van vijf gemeenten werd de aanvraag afgewezen, omdat die niet voldeed aan de voorwaarden. Ze kunnen wel meedoen in een volgende ronde.

Met het geld kunnen 76 verloederde of leegstaande winkelpanden en vier kantoorpanden worden omgebouwd tot woningen en veertien maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek, laat minister Micky Adriaansens weten. “Winkelstraten zijn belangrijk en veel gemeenten willen hun winkelgebieden verbeteren, dat laat dit resultaat wel zien. De detailhandel in de winkelgebieden staat door onlineshopping voortdurend onder druk. Lege panden en de verloedering van winkelgebieden zorgen voor een minder leefbare en onaantrekkelijke binnenstad”, aldus de bewindsvrouw.