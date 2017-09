Tips om zo snel en goedkoop mogelijk een pakketje te versturen

Brieven versturen Nederlanders steeds minder vaak. Maar wie denkt dat het met postbedrijven slecht gaat, heeft het mis. De markt voor het verzenden van pakketten groeit namelijk harder dan dat de markt voor briefpost krimpt. Vooral veel bedrijven versturen pakketjes naar consumenten.

Het gaat de bezorgmarkt in Nederland voor de wind. De markt is vorig jaar gegroeid naar het hoogste niveau sinds 2013. In 2016 groeide de omzet van het bezorgen van post en pakketten naar bijna drie miljard euro. Dat blijkt uit de Post- en Pakkettenmonitor 2016, die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onlangs publiceerde. De toezichthouder heeft voor het onderzoek gekeken naar gegevens van 28 postvervoerders en 6 pakketvervoerders.

Bedrijven en consumenten verstuurden samen 350 miljoen pakketten in 2016. Dat is twaalf procent meer dan in 2015. De meeste pakketjes stuurden bedrijven naar consumenten, namelijk 152 miljoen stuks. Bedrijven stuurden elkaar bijna 70 miljoen pakketten en consumenten verzonden er zo’n 7 miljoen. Dit leverde pakketvervoerders een omzet van 1,8 miljard euro op. Dat is zo’n 8 procent hoger dan het jaar ervoor.

Doordat bedrijven vooral geld in het laatje brengen bij post- en pakketvervoerders, wordt er hevig geconcurreerd om zakelijke verzenders, aldus ACM. Je hebt als bedrijf dan ook genoeg keuze. Wil je als onderneming zo voordelig en snel mogelijk een pakket verzenden? Wij geven je hiervoor een paar tips.

Vergelijk

Wil je er zeker van zijn dat je een vervoerder kiest die snel je pakketje bezorgt en ook nog eens voordelig is? Met een paar muisklikken kun je vervoerders met elkaar vergelijken. Via de website Cheapcargo.com kun je bijvoorbeeld nagaan tussen welke vervoerders je kunt kiezen, wanneer je pakketje wordt afgeleverd en hoeveel je daarvoor kwijt bent.

Is pakketpost nodig?

Veel bedrijven verzenden klakkeloos ieder product per pakketpost. Sommige producten zijn echter zo klein dat ze prima in een envelop passen en via brievenbuspost verstuurd kunnen worden, wat een stuk voordeliger is. Houd er wel rekening mee dat je bij brievenbuspost geen track & trace code hebt.

Laat de verzendkosten door andere bedrijven betalen

Veel mensen gooien gedrukte reclame linea recta de papierbak in. Bedrijven hebben er dan ook veel voor over om hun doelgroep te bereiken. Als bedrijf kun je contact opnemen met bedrijven die dezelfde doelgroep hebben en dus graag jouw klanten willen bereiken. In ruil voor het meesturen van hun flyer of kortingsbon kun je vragen of de desbetreffende onderneming (deels) mee wil betalen aan de bezorgkosten.

Koop verpakkingsmateriaal groot in

Het is aan te raden om verpakkingsmateriaal groot in te kopen. Je krijgt dan namelijk vaak bulkkorting. Verzend jezelf niet zo vaak pakketjes, maar wil je wel korting? Koop dan samen met een ander bedrijf de verpakkingen in.