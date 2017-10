TEDxAmsterdamWomen belooft weer inspirerend te worden

Feminist of vrouwelijk? Bitch of ambitieus? Vrouwen en mannen krijgen verschillende labels voor gelijk gedrag. Wat bij een man doorgaat voor ambitieus, kan bij een vrouw als agressief worden gezien. Het effect dat dit op iemands leven kan hebben, is groot. Houdt het je tegen of zorgt het juist voor nog meer passie en gedrevenheid? Grote namen betreden donderdag 2 november het podium van TEDxAmsterdamWomen om de betekenis van woorden en labels ter discussie stellen.

Hélène Christelle Munganyende, Anna Nooshin, Şenay Özdemir, Rens Kroes en professor dr. Eric van Furth zullen onder meer spreken.

Over de hele wereld hebben vrouwen te maken met vooroordelen, verwachtingen en labels die door de maatschappij worden gecreëerd. Veel van dit soort labels liggen dicht bij elkaar en worden vaak (ten onrechte) als disparaat gezien. Wie een extreem gezonde levensstijl heeft, kan toch niet genieten van het leven? Een vrouw die promotie wil maken, kan toch geen goede moeder zijn? Maar is dat wel zo? De zestien sprekers van TEDxAmsterdamWomen zullen hun levensverhaal met de vierhonderd bezoekers delen en laten zien dat iedereen iedere dag de mogelijkheid heeft om het anders te doen.

Hélène nam tegen alle verwachtingen in deel aan de G20-top

Een van de sprekers is Hélène Christelle Munganyende (23). Hélène ontvluchtte als peuter de burgeroorlog in Rwanda, groeide op in de afgeschermde omgeving van een Nederlands asielzoekerscentrum, maar nam in 2015 tegen alle ‘verwachtingen’ in deel aan de G20-top in Istanbul. TED Talks als die van Hélène, maar ook die van Şenay Özdemir en Rens Kroes, laten zien hoe belangrijk het is om altijd je dromen te blijven najagen en je door niets en niemand te laten tegenhouden.

Het wordt het zevende jaar dat TEDxAmsterdamWomen het event organiseert. Marian Spier, founder van TEDxAmsterdamWomen: “Ik ben trots en dankbaar dat we weer zo’n internationaal en gevarieerd programma hebben neergezet. Een programma dat zich onderscheidt van eerdere edities door de wisselwerking tussen de verschillende sprekers, waarbij we ontdekken dat bepaalde thema’s voor iedereen van een andere betekenis kunnen zijn.”

Aftermovie TEDxAmsterdamWomen 2016:

Laat je inspireren!

Net als ieder jaar heeft de organisatie een selectieproces voor toegang tot het event op 2 november in het Tropenmuseum te Amsterdam. Van alle belangstellenden zijn vierhonderd gasten uitgenodigd om aanwezig te zijn. Nieuws.nl is ook van de partij. Houd onze website in de gaten voor interviews met en talks van een aantal sprekers.