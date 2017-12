In de spotlight: Ineke Schimmelpenningh van Ouder worden in eigen huis

Dagelijks zorgt architect Ineke Schimmelpenningh ervoor dat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dat je met een paar eenvoudige aanpassingen hiervoor kunt zorgen, daar wordt volgens haar weinig over nagedacht. “Het hoeft niet altijd 30.000 euro te kosten. Soms is er alleen een inloopdouche nodig.”

Met de toenemende vergrijzing is het werk dat Ineke doet, zorgen voor woningaanpassingen voor ouderen en gehandicapten, hard nodig. Ze is in 2004 haar eigen bureau ‘Ouder worden in eigen huis’ gestart en liep daarmee op de muziek vooruit. “Ik was denk ik de eerste die zich richtte op ouderen, maar dat geeft niet, want voorlopers moeten er ook zijn.”

Mensen worden steeds ouder en hun lichaam verslijt. Hierdoor worden huizen een gevarenzone voor ouderen, die op een dag letterlijk niet meer over de drempel heen kunnen. “Het zijn vaak kleine en eenvoudige aanpassingen die nodig zijn en dus geen complete verbouwingen. Een huis moet niet gelijk in een verpleeghuis veranderen.”

Gemeenten zijn wakker geschud

We staan er vaak niet bij stil als we een huis kopen, maar veel woningen zijn niet geschikt voor rolstoelen en rollators. “Er zijn maar weinig mensen die hier verstand van hebben. Daarbij zijn onlangs veel mensen bij gemeenten wakker geworden. De Verenigde Naties verplicht hen om ervoor te zorgen dat (openbare) voorzieningen, zoals woningen, sportcentra en winkels, zoveel mogelijk rolstoel- en rollatorproof zijn. Doe je dit niet, dan krijg je een boete.”

Veel oude woningen vallen af, omdat de huiskamer dusdanig klein is, dat er naast het bankstel en de televisie geen ruimte is om een rollator naast een stoel neer te zetten, laat staan dat je ermee door de kamer kan lopen. “Nederland is niet ingericht op de enorme vergrijzing die eraan zit te komen. Dit geldt ook voor nieuwbouwwoningen. Mensen kunnen als ze een beperking krijgen soms hun huis niet meer in en komen letterlijk klem te zitten met hun rolstoel. Dan moet er voor veel geld verbouwd worden, terwijl die woningen oorspronkelijk bedoeld zijn voor ouderen en gehandicapten.”

“Waarom plaatsen we niet een beugeltje?”

Ineke maakt met haar werk veel mensen blij. “Soms houdt iemand zich aan de kraan vast om in bad te stappen, maar dit kan brandwonden veroorzaken. Waarom plaatsen we niet een beugeltje, zeg ik dan, zodat je je veilig kan vastpakken? Ouderen zijn soms bang voor grote verbouwingen, maar een grote verbouwing is voor mij nooit het startpunt.”

Als we aan ouderen en gehandicapten denken, vergeten we vaak dat we ook met mensen te maken hebben die niet of slecht meer kunnen zien of horen. “Deze groep wordt vaak niet meegenomen. Zo kunnen mensen die slechthorend zijn de rookmelder niet horen. Ik adviseer dan een rookalarm met trilalarm die ze onder hun kussen kunnen leggen. Dan word je letterlijk wakker geschud als er brandgevaar is.”