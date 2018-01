Beurzen Azië beginnen hoger aan 2018

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen dinsdag overwegend omhoog. De positieve stemming van 2017 werd daarmee voortgezet op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar. Het sentiment werd gesteund door een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid bij kleinere Chinese industriële bedrijven.

De Hang Seng-index in Hongkong, de best presterende beurs in de regio in 2017 met een koerswinst van 36 procent, zette de opmars voort en noteerde tussentijds 1,8 procent in de plus. De beurs in Shanghai klom 1 procent. De All Ordinaries in Sydney bleef achter en begon het beursjaar met een miniem verlies. In Japan, Nieuw-Zeeland en Thailand waren de beurzen nog gesloten.

De Kospi in Seoul dikte 0,4 procent aan. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in liet weten open te staan voor een betere relatie met Noord-Korea, maar dan moet het communistische land wel zijn kernprogramma stopzetten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei maandag al dat beide landen hun best moeten doen om een vreedzame omgeving te scheppen op het Koreaanse schiereiland.