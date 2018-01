Shell annuleert verkoop Deense tak

Shell annuleert de in september 2016 aangekondigde verkoop van zijn Deense activiteiten op het gebied van raffinage en brandstoffenverkoop aan branchegenoot Dansk Olieselskab. Dat meldde het olieconcern dinsdag. Als reden voerde Shell op dat de Denen niet voldeden aan bepaalde commerciële voorwaarden.

Verdere details over de geannuleerde transactie gaf Shell niet. Met de deal was een bedrag gemoeid van 80 miljoen dollar (ruim 66 miljoen euro).

Shell is bezig voor in totaal 30 miljard dollar aan bezittingen af te stoten. De opbrengst wordt met name gebruikt om de schuld terug te dringen. Het olieconcern zegt nog altijd op koers te liggen om het programma voor het einde van dit jaar af te ronden.

Een eventuele verkoop van het Deense onderdeel maakt volgens Shell in de ,,nabije toekomst” geen deel meer uit van die plannen. Evengoed zegt Shell dat de Deense activiteiten niet van strategisch belang zijn voor de onderneming. Dat standpunt is niet gewijzigd.