Wall Street opent 2018 met winst

Spanningen in Iran lopen verder op. Sinds donderdag gaan mensen in Iran de straat op, vooral om te protesteren tegen de regering. Aanleiding voor de protesten vormen onder meer corruptieverdenkingen en het uitblijven van economische vooruitgang. Tijdens betogingen zijn zeker negen mensen al om het leven gekomen.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag op de eerste handelssessie van het nieuwe jaar met winst geopend. De dalende dollarkoers blijft de gemoederen bezighouden. Verder houden beleggers op Wall Street de ontwikkelingen rond Noord-Korea en Iran in de gaten.

