ESMA waarschuwt voor verliezen met bitcoin

Beleggers in bitcoin moeten er rekening mee houden dat zij al hun geld kunnen verliezen met investeringen in de digitale munt. Daarvoor waarschuwde voorzitter Steven Maijoor van de ESMA, voluit European Securities and Markets Authority, in een interview met persbureau Bloomberg.

Volgens de Nederlander is de waarde van de bitcoin extreem volatiel, waardoor zijn gebruik als valuta wordt ondermijnd. Bovendien wordt de digitale munt lang niet overal geaccepteerd, stelt Maijoor. In november waarschuwde de ESMA particuliere beleggers nog voor emissies van nieuwe digitale munten. De toezichthouder volgt de ontwikkelingen rond cryptovaluta nauwlettend, aldus Maijoor.

De waarde van de bitcoin ging dinsdag omlaag, na een rally in de afgelopen dagen. De munt noteerde een koers van iets meer dan 12.000 dollar. Dat is het laagste niveau sinds begin december. Ook uitspraken van de Franse minister van Financiƫn, Bruno Le Maire, drukten de koers. Hij wil nieuwe regels voor digitale munten, om zo te voorkomen dat ze kunnen worden gebruikt voor het ontwijken van belasting en financiering van bijvoorbeeld terrorisme.