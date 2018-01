Aantal nieuwbouwwoningen stijgt flink

Er zijn vorig jaar 62.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, bijna 14 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal sinds 2009. In totaal groeide de woningvoorraad vorig jaar met 55.000 woningen tot 7,7 miljoen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat betekent dat 7000 woningen verdwenen door bijvoorbeeld sloop, samenvoeging van woningen of verandering van de gebruiksfunctie.

Het aantal nieuwbouwwoningen dat jaarlijks wordt opgeleverd neemt sinds 2014 weer toe. Desondanks is het aantal nieuwe woningen nog altijd lager dan voor de crisis. In 2009 werden zelfs 87.000 nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd.

De woningvoorraad nam in Flevoland met 1,4 procent toe, waarmee die provincie met afstand koploper is. Utrecht volgt met een toename van 1 procent. Limburg is met een toename van 0,4 procent de hekkensluiter, maar ook in Groningen, Drenthe, Zeeland en Friesland was de toename lager dan het landelijk gemiddelde van 0,8 procent.

Op gemeenteniveau kwamen er in Amsterdam met 4918 nieuwbouwwoningen de meeste huizen bij. In Bellingwedde, Valkenburg aan de Geul en Zandvoort werd geen nieuwbouwwoning opgeleverd.