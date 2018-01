EA sluit e-sport deal met Disney en NFL

Computerspelletjesfabrikant Electronic Arts (EA) heeft grootste plannen met zijn videogame Madden NFL 18. Het bedrijf, dat in Europa vooral bekend is vanwege de FIFA-games, sloot een langjarige overeenkomst met de Nationale Footbal League (NFL), digitale televisiezender Disney XD en sportzender ESPN, dat ook eigendom is van Disney, over uitzendrechten.

Het is volgens de partijen voor het eerst dat er een langjarige e-sportdeal als deze wordt gesloten. Het gaat om een overeenkomst waarbij meerdere toernooien worden uitgezonden. Disney XD gaat wekelijks uitzenden. ESPN zendt daarnaast finales van belangrijke toernooien uit en zal later dit jaar de zogeheten Ultimate League op de buis brengen.

De markt voor e-sport is sterk in ontwikkeling. Toernooien voor zowel amateurs als professionals kunnen op steeds meer belangstelling rekenen. Ook valt er steeds meer geld mee te verdienen. Financiƫle details over de overeenkomst werden niet gemeld.