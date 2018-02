Amazon verdubbelt winst

Webwinkelgigant Amazon heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal ruimschoots verdubbeld. Het bedrijf ontwikkelt zich steeds meer als software-, cloud- en entertainmentbedrijf en deed goede zaken met zijn digitale assistent Alexa. Die dook ook steeds vaker op in apparaten van derden. Verder zag Amazon het aantal abonnementen voor zijn Prime-dienst flink groeien.

De totale opbrengsten van het Amerikaanse concern kwamen in het vierde kwartaal uit op 60,5 miljard dollar, 38 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep hield Amazon 1,9 miljard dollar over tegenover 789 miljoen dollar een jaar eerder. De winstsprong kwam mede door een belastingmeevaller. Het is daarbij voor het eerst dat de kwartaalwinst van Amazon boven een miljard uitkomt.

Eigenaar en oprichter Jeff Bezos benadrukte in een toelichting dat de verwachtingen voor Alexa hooggespannen waren, maar niettemin flink overtroffen werden. ,,Verrassingen van deze omvang zien we niet vaak”, aldus de rijkste persoon op aarde. Hij heeft volgens de miljardairslijst van persbureau Bloomberg een vermogen van maar liefst 121,3 miljard dollar.

Amazon begon het afgelopen jaar ook met Prime in Nederland. De dienst geeft toegang tot entertainment zoals, boeken, films en series en is daarna een garantie voor snellere bestellingen vanuit de webwinkel.