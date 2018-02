Google-moeder lijdt verlies op hogere omzet

De Amerikaanse technologiereus Alphabet, het moederbedrijf van Google, is afgelopen kwartaal diep in de rode cijfers gedoken, ondanks een omzet die met bijna een kwart opliep. Het bedrijf wist flink meer adverteerders te lokken, maar verdiende wel minder per aangeklikte advertentie.

De totale opbrengsten kwamen in het vierde kwartaal uit op 32,3 miljard dollar (25,8 miljard euro). Dat is 24 procent meer dan een jaar eerder. Alphabet leed wel een nettoverlies van 3 miljard dollar, tegen een winst van meer dan 5 miljard dollar een jaar eerder.

Dat tekort wordt veroorzaakt door een flinke tegenvaller als gevolg van de gewijzigde belastingwetgeving in de Verenigde Staten. Die kostte het bedrijf een slordige 10 miljard dollar, omdat winsten die op overzeese rekeningen geparkeerd staan, zwaarder worden belast. Zonder die strop zou de winst op bijna 7 miljard dollar zijn uitgekomen.

Dat is evenwel nog altijd minder waar analisten gemiddeld op rekenden. Dat komt vooral doordat Google, goed voor het leeuwendeel van de omzet, de laatste tijd hogere kosten moest maken om de advertenties die het verkoopt, gepubliceerd te krijgen op bijvoorbeeld mobiele apparaten. Daarvoor is het vaak afhankelijk van andere bedrijven.

Alphabet maakte verder bekend dat het in John Hennessy een opvolger heeft gevonden voor Eric Schmidt die in december aftrad als voorzitter, een functie die te vergelijken is met die van de president-commissaris bij Nederlandse ondernemingen. Schmidt had van 2001 tot 2011 de dagelijkse leiding bij Google.

Hennessy heeft er al een lange loopbaan opzitten in Silicon Valley. Zo was hij betrokken bij de oprichting van twee chipbedrijven, MIPS Computer Systems en Atheros. Ook was hij docent, onderzoeker en ook enkele jaren bestuursvoorzitter van de prestigieuze Stanford-universteit. Die laatste functie legde hij in 2016 neer.