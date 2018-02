iPhone-verkoop valt tegen, maar de X scoort

Apple heeft het afgelopen kwartaal minder iPhones verkocht dan een jaar eerder. Het waren er ook minder dan waar analisten gemiddeld op rekenden. Maar de iPhone X, het paradepaardje, lijkt wél redelijk te hebben gescoord.

De technologiereus verkocht 77,3 miljoen iPhones, 1 procent minder dan een jaar geleden in dezelfde periode. De gemiddelde verkoopprijs was in het kwartaal waar de feestdagen in vielen echter hoger dan waar analisten op hadden gerekend. Dat duidt op goede prestaties van de relatief dure iPhone X. Apple meldde geen cijfers over de individuele verkoopprestaties van iPhone-modellen.

De totale kwartaalopbrengsten van het bedrijf uit Cupertino kwamen uit op een recordniveau 88,3 miljard dollar. Dat komt neer op een stijging van 13 procent. De nettowinst steeg van 17,9 miljard tot 20 miljard dollar. Dat is eveneens een record.

Voor het lopende kwartaal voorspelde Apple een omzet van 60 miljard tot 62 miljard dollar. Kenners rekenden gemiddeld op een omzet van bijna 66 miljard dollar. De lagere verwachtingen weerspiegelen geluiden die al rondzongen over een teleurstellende vraag naar de drie nieuwste modellen van de iPhone.

Financieel topman Luca Maestri wees er in een toelichting op de cijfers op dat de feestdagenperiode een week korter was dan het jaar ervoor. Daardoor was er minder tijd om iPhones aan de man te brengen. Hij benadrukte dat de iPhone X sinds zijn lancering in november onafgebroken het populairste model was. De iPhone 8 en 8 Plus zijn goedkoper, maar zien er anders uit en missen wat snufjes.

Apple haalt inmiddels ruim een tiende van zijn omzet uit diensten, zoals Apple Music. De tegenvallende verkoop van iPhones betekent dat het bedrijf ook meer moeite zal krijgen om nieuwe abonnementen te verkopen.