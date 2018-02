Consument is weer meer kwijt aan bankieren

Veel consumenten zijn dit jaar flink meer kwijt aan hun bank voor betaaldiensten. Dat meldt de Consumentenbond op basis van een vergelijking van betaalpakketten van Nederlandse banken voor particulieren.

ING verhoogde zijn prijzen verspreid over het jaar het meest. Klanten betalen daar sinds 1 januari 7 tot 10 procent meer dan een jaar eerder.

Ook mensen met een rekening bij de Rabobank zien de kosten voor bankieren met gemiddeld 7,6 procent flink stijgen. Bij ABN AMRO bleven de betaalpakketten ongeveer even duur, maar zat de verhoging hem vooral in overige kosten, zoals bij verlies van een pas.

SNS blijft de goedkoopste optie volgens de berekeningen van de Consumentenbond. Die bank verhoogde net als ASN Bank en Knab zijn tarieven voor het tweede jaar op rij niet. Wel verlaagden die drie banken de rente over het positieve saldo op de betaalrekening.

Verder valt op dat de kosten voor rood staan hoog blijven terwijl de rente die consumenten ontvangen voor geld op een spaar- of betaalrekening miniem is. De kosten voor rood staan lopen uiteen van 9 tot bijna 14 procent. Alleen Knab zit daar met 5 procent een stuk onder, maar klanten mogen daar alleen rood staan op een betaalrekening als ze op een andere rekening in de plus staan.