‘Optimisme over banengroei op niveau 2008’

Het optimisme over de arbeidsmarkt is bij Nederlandse ondernemers weer terug op het niveau van voor de crisis. In alle sectoren verwachten werkgevers meer personeel aan te nemen. Ondernemers in de bouwsector zijn het positiefst gestemd, blijkt uit een onderzoek van uitzender Manpower onder 750 werkgevers in Nederland.

Werkgevers verwachten dat de werkgelegenheid in het tweede kwartaal groeit met 9 procent. Ten opzichte van het eerste kwartaal is dat een toename van 5 procentpunten en die stijging is de hoogste in twaalf jaar.

De groei ligt in zes van de negen sectoren in de dubbele cijfers met de bouw als uitschieter op 17 procent. Alleen in de overheid en maatschappelijke dienstverlening (plus 1 procent), de transport-, opslag- en communicatiesector (plus 4 procent) en de groothandel, detailhandel en horeca (plus 8 procent) blijft de groei onder de 10 procent.

De financiële sector is na twee kwartalen met grote krimp weer positief gestemd. Daar ging de zogenoemde werkgelegenheidsverwachting van 2 procent naar 15 procent groei.

In vrijwel alle Europese landen denken werknemers dat de werkgelegenheid toeneemt. Alleen in Italië denken ondernemers dat er 1 procent minder personeel wordt geworven. In de Verenigde Staten zijn werkgevers ondanks een lichte afname ten opzichte van het vorige kwartaal nog altijd vol vertrouwen over de arbeidsmarkt. Amerikaanse ondernemers denken dat de werkgelegenheid met 18 procent groeit.