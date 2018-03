Uber stopt met zelfrijdende auto’s na ongeluk

Uber staakt met onmiddellijke ingang al zijn proeven met zelfrijdende auto’s wegens een ongeluk waarbij een overstekende vrouw om het leven is gekomen. Het ongeluk gebeurde zondag in de plaats Tempe in de staat Arizona.

Het taxibedrijf is een van de vele bedrijven die proeven doen met zelfrijdende auto’s. Verder zijn ook de inspanningen van fabrikant van elektrische auto’s Tesla op dat vlak bekend. Ook verschillende andere autobouwers en technologiebedrijven als Google-zusterbedrijf Waymo werken aan de technologie, die door velen als toekomstbepalend voor de sector wordt gezien.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een voetganger om het leven komt door een ongeluk met een zelfrijdende auto. Wel kwam al eens een Tesla-rijder om het leven door een fout met het Autopilot-systeem. Uber legde zijn proeven eerder al eens stil na een ongeluk waarbij niemand gewond raakte.

Uber laat weten mee te leven met de familie van het slachtoffer. Het bedrijf werkt mee het het onderzoek van de lokale autoriteiten naar het ongeval.