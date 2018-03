Apple mikt met nieuwste iPad op onderwijs

Apple komt met een nieuwe versie van zijn iPad. Het Amerikaanse bedrijf richt zich met het dinsdag gepresenteerde model op de onderwijssector. Apple wil de strijd aangaan met Google, dat met zijn Chromebooks steeds dominanter wordt in onderwijsland.

De nieuwste versie van de iPad is vanaf 359 euro verkrijgbaar. De ingebouwde Touch-sensor maakt het gebruik van een zogeheten Apple Pencil mogelijk, een speciaal pennetje om de iPad mee te bedienen. Deze kost los 99 euro. De producten zijn per direct te bestellen en worden vanaf volgende week geleverd in tientallen landen, waaronder Nederland.

Doorgaans onthult Apple nieuwe producten vanuit zijn Californische thuisbasis in Cupertino. Het bedrijf koos dit keer voor een middelbare school in Chicago als plaats van handeling, waarschijnlijk om zijn toewijding aan onderwijs te onderstrepen. Scholen kunnen de producten ook aanschaffen tegen een speciale korting.

In het kielzog van de iPad introduceerde Apple ook een nieuwe nieuwe app voor leertrajecten op maat. Leraren kunnen via de app taken aanmaken en de voortgang van leerlingen bijhouden. Ook zijn apps bij lessen te gebruiken. De app genaamd Schoolwerk bouwt volgens Apple voort op de Klaslokaal-app , die al in scholen wordt gebruikt om iPads onderdeel te maken van de les.