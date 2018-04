‘Huizenprijzen ook elders flink in de lift’

Niet alleen in Nederland zitten de huizenprijzen flink in de lift, ook in tal van andere landen verwisselen woningen voor steeds hogere bedragen van eigenaar. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn woningmarkten internationaal duidelijk meer met elkaar vervlochten geraakt. Daardoor is het financiële systeem ook kwetsbaarder geworden.

Wil je een huis in Londen, kijk dan naar de prijsontwikkeling in Tokio, merkt het IMF gekscherend op. In Nederland wordt de flinke opmars van de huizenprijzen in Amsterdam soms met veel wantrouwen bekeken. In een mondiaal lijstje van het IMF staat de Nederlandse hoofdstad evenwel in de middenmoot. In Shanghai, Auckland, Sydney, Boedapest en Istanbul zijn de huizenprijzen tussen 2013 en 2017 veel harder gestegen.

Die ‘synchrone’ ontwikkeling komt volgens het IMF doordat bijvoorbeeld de ontwikkeling van de rente en de economische groei nu ook niet meer zo van land tot land verschillen. Ook zijn grote vastgoedbeleggers veelal over de grens actief. Overal spelen dus ongeveer dezelfde financiële omstandigheden.

Daar zit hem het risico. Beleidsmakers moeten er rekening mee houden dat een economische schok in het ene deel van de wereld invloed kan hebben op de huizenprijzen op een hele andere plek. Grote prijscorrecties kunnen tevens overal tegelijk optreden en dus veel grotere gevolgen hebben.

Volgens het IMF is het daarom zaak om via bijvoorbeeld belasting of leenregels overspannen huizenmarkten zo veel mogelijk af te koelen. Ook ander beleid dat weerbaarheid tegen financiële schokken indamt en hoge schulden bij huishoudens beperkt kan helpen, aldus de belangrijke internationale organisatie.