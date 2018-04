‘Administratie voor veel mensen lastig’

Veel mensen verliezen het overzicht over hun financiën omdat die deels online binnenkomt. Dat blijkt uit een rapport van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Vooral 18 tot 35-jarigen en mensen die niet vaardig zijn in de digitale wereld lopen volgens het Nibud risico.

Zeker twee op de vijf Nederlanders hebben moeite met het overzicht over hun financiële situatie. Die mensen hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie wel op orde hebben.

Door automatische incasso’s vergeet verder bijna de helft van de Nederlanders abonnementen. Vroeger kwamen de rekeningen daarvoor nog via de gewone post, nu gaat dat veelal via e-mail of komen de mails in een speciale abonnee-omgeving op de website van de aanbieder te staan. Consumenten geven aan belangrijke rekeningen die via de mail komen makkelijker over het hoofd te zien dan papieren rekeningen.

Het Nibud raadt mensen aan altijd meldingen via de mail aan te zetten voor rekeningen. Verder vindt de organisatie dat bedrijven en instellingen rekeningen ook altijd kosteloos per post moeten sturen. Consumenten moeten hun belangrijke documenten op een geordende manier bewaren en rekeningen snel verwerken.