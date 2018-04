‘Weer topjaar voor hotels Amsterdam’

Hoteleigenaren in Amsterdam staan andermaal voor een recordjaar. Accountants- en adviesbureau PwC verwacht dat de gemiddelde prijs voor een overnachting dit jaar met 7 procent zal stijgen, waarmee de stad koploper is in Europa. Dit zal ook de komende jaren zo blijven, zo is de verwachting.

De groei de komende jaren is onder meer het gevolg van de komst van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) dat in de hoofdstad zal worden gevestigd. In Londen, waar EMA nu nog zit, zorgt het agentschap jaarlijks voor 40.000 overnachtingen. Die komen nu naar Amsterdam. Verder is het Amsterdam Dance Event een belangrijke trekker voor toeristen. Dit evenement is goed voor 400.000 bezoekers.

Momenteel wordt volgens het onderzoek binnen het Europa in het Zwitserse Genève in doorsnee het meeste geld gerekend voor een overnachting. Hier ligt de prijs op 242,90 euro. Parijs, Zürich, Londen en Rome maken de top vijf compleet. Amsterdam is op de lijst de nummer zes met een gemiddelde prijs van 142,60 euro per overnachting.