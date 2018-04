Landbouwgrond steeds duurder

De prijs voor landbouwgrond zat afgelopen jaar in de lift. Volgens de agrarische tak van makelaarsvereniging NVM moest door de bank genomen 3 procent meer worden betaald voor bijvoorbeeld een stuk grasland, een akker of een glastuinbouwbedrijf in vergelijking met een jaar eerder. Een jaar eerder was sprake van een stijging met circa 5 procent.

De gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond was volgens de NVM vorig jaar 59.500 euro. In totaal wisselden vorig jaar 294 agrarische bedrijven van eigenaar. Dat waren er 22 meer dan het jaar daarvoor. Vooral melkveebedrijven werden volgens de makelaarsvereniging vaker verkocht.

In bijna heel Nederland was sprake van een prijsstijging voor landbouwgrond. In de IJsselmeerpolders was deze volgens de rapportage het sterkst, met 17 procent.

Verder bleek uit het NVM-rapport dat woningen in landelijke gebieden onverminderd populair zijn. Het aantal verkochte woningen in de buitengebieden steeg in een jaar tijd met 10 procent. Gemiddeld werd voor een woonboerderij of ander soort huis in landelijk gebied 415.000 euro betaald, tegen 385.000 euro een jaar eerder.