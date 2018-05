ACM: energierekening beter controleerbaar

Energierekeningen van consumenten zijn beter te controleren op geleverde diensten. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kunnen klanten bij alle energiebedrijven kostenposten die op de rekening staan, eenvoudig terugvinden in hun contract en in de informatie over prijswijzigingen.

De toezichthouder had vorig jaar energierekeningen onderzocht van veertig bedrijven. Daarvan voldeden er 16 aan de uitgangspunten van de ACM. Bij 21 moesten nog kleine aanpassingen worden gedaan. Bij drie was er sprake van dusdanig slechte prestaties dat werd gedreigd met dwangsommen. Inmiddels voldoen nu alle veertig bedrijven aan de gevraagde aanpassingen. Zo moeten onvermijdbare kosten voortaan in de vaste leveringskosten worden meegenomen. Volgens de ACM zijn aanbod, contract en rekening nu duidelijk en controleerbaar.

,,Energie is voor veel huishoudens een belangrijke kostenpost. Daarom vinden wij het belangrijk dat consumenten een duidelijke rekening krijgen die ze kunnen controleren. Dit helpt consumenten ook in het gesprek met hun energiebedrijf wanneer de rekening onverwacht hoog uitvalt”, aldus Bernadette van Buchem, directeur bij de ACM.