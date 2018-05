Bedrijf achter Samson en K3 wil naar China

Studio 100, het mediabedrijf achter Samson & Gert, K3 en Mega Mindy, wil naar China. Topman Hans Bourlon heeft in de Belgische krant De Tijd gezegd dat de programmamaker momenteel drie nieuwe formats klaarstoomt voor Chinese kijkertjes.

,,Het is onze ambitie om op zijn minst naar de Chinese markt te kijken”, aldus Bourlon die benadrukt dat het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten nog roet in het eten kan gooien. ,,Als het tot een echte handelsoorlog komt, kan dit verhaal stranden.” Dat laatste heeft er mee te maken dat Studio 100 zijn gang naar China wil maken via het vorig jaar overgenomen New Yorkse animatiebedrijf Little Airplane Productions.

Ook blijft het afwachten hoe de Chinese overheidscensuur op de ideeën van de Vlaamse onderneming gaat reageren. Eerder deden de Chinezen Winnie de Poeh bijvoorbeeld al in de ban, omdat de bekende beer van Disney te veel deed denken aan president Xi Jinping.