FNV: Air France nu verder van huis

Vakbond FNV betwijfelt of het opstappen van Air France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac goed is voor de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. ,,Dit brengt niet de rust en niet de oplossingen die nodig zijn”, zegt vakbondsbestuurder Leen van der List van FNV.

Hij heeft de indruk dat de kloof tussen de vakbonden en de directie bij Air France nu alleen maar groter is geworden. ,,De Franse bonden zullen zich nu sterker voelen en zullen niet meer zo snel akkoord gaan met voorstellen van de directie.”

Dat Janaillac weg moet omdat hij zijn lot had verbonden aan een stemming van het personeel van Air France, staat volgens Van der List buiten kijf. ,,Als je je kop op het hakblok legt dan is er dikke kans dat hij er ook echt af gaat. Er hebben veel mensen gestemd en een meerderheid was tegen het voorstel van Air France. Dan kun je niet anders dan je conclusies trekken.”

Maar of dat goed is voor het bedrijf is iets anders, vindt de FNV’er. ,,In Nederland hebben we ook wel eens een conflict, maar daarbij proberen we ook altijd een brug te slaan. Dit is meer een kamikazeactie van de topman.”

FNV blijft wel solidair met de opstelling van de vakbonden in Frankrijk. ,,Dat er in Nederland wel eens met lede ogen gekeken wordt naar het Franse deel van het bedrijf dat maar geen orde op zaken kan stellen, betekent niet dat wij onze Franse collega’s gaan afvallen. Als er in Nederland een conflict is dan vechten wij het ook uit”, aldus Van der List.