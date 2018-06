Beurzen hoger na regeringsvorming Italië

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in de plus. Beleggers reageerden opgelucht dat Italië toch een nieuwe regering krijgt en nieuwe verkiezingen uitblijven. Verder bleef het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Europa de markten in de greep houden en werd uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,7 procent in de plus op 556,67 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 792,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent. De hoofdindex in Milaan won 2,2 procent.

ABN AMRO dikte 0,9 procent aan bij de hoofdfondsen. De bank bevestigde dat een groep hoge managers de toezichthouders DNB en AFM en grootaandeelhouder Financiën heeft gewaarschuwd dat het concern door de vertrouwenscrisis in de top vleugellam is geworden. De managers signaleren een gebrek aan richting en strategie en vrezen dat de bank uiteindelijk zal worden overgenomen.