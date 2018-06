Schokkend: dit is het gevolg van weinig vrouwen in de reclamewereld

Dat er nog steeds geen gelijkheid is tussen mannen en vrouwen zie je op veel gebieden terug. Ook in de reclame- en mediawereld zijn de cijfers teleurstellend, aldus doctor Jean Grow. Zorgelijk, gezien het feit dat deze sectoren een grote invloed hebben op onze economie en maatschappij. “Vrouwen nemen tachtig procent van de consumptiebeslissingen.”

Jean Grow heeft onderzoek gedaan naar de diversiteit in de reclame- en mediawereld, door middel van het raadplegen van zeer nauwkeurige cijfers van de industrie zelf, oftewel redbooks. De cijfers zijn niet om over naar huis te schrijven: wereldwijd is 23,5 procent van alle werknemers in de creatieve sector vrouw en 16,1 is creatief directeur.

Teleurstellende cijfers

In Europa is het nog slechter gesteld met de diversiteit op dit gebied, maar in ons eigen land zijn de cijfers echt laag: 13,8 procent van alle werknemers in de creatieve sector is vrouw en 4,9 procent van de vrouwen heeft ‘creatief directeur’ op haar cv staan. Hieruit blijkt dat een groot deel van onze economie en maatschappij, die draaien op reclame, pr, media en marketing, een mannenbolwerk is.

Jean denkt dat er onder meer weinig vrouwen in de creatieve sector werken, omdat ze te maken hebben met het welbekende glazen plafond. Ze kunnen het niet voor elkaar boksen om hoger op te komen en krijgen niet een even hoog loon als mannen, wat hen doet besluiten te vertrekken.

Grote zorgen

Dat er zo weinig vrouwen in de creatieve sector werken, is volgens Jean zorgelijk. “De helft van de populatie bestaat uit vrouwen en zij nemen tachtig procent van de consumptiebeslissingen. Als hun stem meer deel uitmaakt van de boodschap, wordt de boodschap realistischer tot hoe vrouwen de wereld ervaren en hebben we niet meer te maken met een soort van fantasiebeeld.”

Ook reclamebureaus zelf hebben er volgens Jean profijt van als ze zorgen voor diversiteit: “Merken krijgen hierdoor een betere reputatie. Mensen verlangen naar authentieke boodschappen, die aansluiten bij wie ze zijn. Ik denk dat als vrouwen de consumptie aansturen, dat zeker gaat helpen.”

“Het bureau wilde er geen openbare discussie over voeren”

Toch ondervindt Jean weinig medewerking van bureaus, zelfs steeds minder: “Ik denk dat de zorgen rondom diversiteit en reclame hebben gezorgd voor veel spanning in de industrie. Zo was ik onlangs bij een bureau in New York. Ik wilde graag samenwerken aan diversiteit. Het bureau wilde er echter geen openbare discussie over voeren.”

Jean heeft een lijst met punten opgesteld die haars inziens bijdragen aan meer vrouwen in de creatieve sector; overigens zijn haar ideeën ook goed toepasbaar in andere sectoren. Zo is het volgens haar belangrijk dat medewerkers zich er bewust van zijn dat ze snel mensen aannemen die op henzelf lijken. Het is belangrijk dit patroon te doorbreken. Ook is het van belang dat er invloedrijke rolmodellen komen die zich hard maken voor meer diversiteit.

“Ik wens dat het niet meer uitmaakt welk geslacht je hebt”

Een grote motivatie voor Jean om met dit onderwerp bezig te zijn, zijn haar studenten en met name haar kinderen: “Ik wens dat mijn dochter en zoon opgroeien in een wereld waarin mannen en vrouwen kunnen zijn wie ze willen zijn, zonder beperkt te worden door hokjesdenken; dat het niet meer uitmaakt welk geslacht je hebt.”

Lees ook: