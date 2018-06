Knot: snel einde ECB-stimulering ligt in rede

Het ,,ligt in de rede” dat de Europese Centrale Bank (ECB) op korte termijn een einde aan zijn opkoopprogramma voor schuldpapier aankondigt. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), tevens bestuurslid van de ECB, gezegd in een gesprek met de Tweede Kamer. Het ECB-bestuur vergadert volgende week in de Letse hoofdstad Riga.

Om de extreem lage inflatie in de eurozone een impuls te geven koopt de ECB op grote schaal schuldpapier op, en houdt de centrale bank de beleidsrente al enkele jaren bijna op nul. Knot denkt evenwel dat dit niet langer nodig is. Het inflatiebeeld is volgens hem ,,al langere tijd stabiel” en leunt bovendien steeds minder op het monetaire beleid van de ECB.

Het is niet voor het eerst dat Knot pleit voor een spoedig einde aan het stimuleringsprogramma van de ECB. Hij heeft daarin een voorname medestander in zijn Duitse collega Jens Weidmann.