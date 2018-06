VanHaren verliest slag om rode zolen

De Franse schoenenontwerper Christian Louboutin kan het alleenrecht claimen op rode zolen. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in de zaak die Louboutin had aangespannen tegen winkelketen VanHaren. Het ontwerp met de kenmerkende zolen is origineel genoeg om Louboutin merkbescherming te gunnen, meent het Hof.

VanHaren verliest met de uitspraak onverwacht een slag om de zaak die begon toen Louboutin in 2013 naar de rechter stapte. De winkelketen had in 2012 damesschoenen met hoge hakken en rode zolen verkocht, voor een paar tientjes. VanHaren pleegde daarmee volgens Louboutin inbreuk op zijn handelsmerk. De schoenen van Louboutin zijn bekend om de hoge hakken met rode zolen en kosten honderden euro’s.