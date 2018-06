Tesla schrapt bijna tiende personeelsbestand

Tesla haalt een streep door bijna een tiende van zijn wereldwijde personeelsbestand. Die ingreep is nodig om de maker van elektrische auto’s eindelijk winstgevend te kunnen maken. Tesla heeft in bijna vijftien jaar nog nooit een jaar met winst afgesloten.

Het bedrijf is wel stormachtig gegroeid. Eind december vorig jaar werkten er ruim 37.500 mensen. Door de krachtige expansie zijn volgens topman Elon Musk veel dubbelingen ontstaan wat betreft bijvoorbeeld ondersteunende functies. Vandaar dat hij nu de bezem door de organisatie haalt.

Ook verlengt Tesla een verkoopdeal met de Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot niet, wat eveneens personele impact heeft. De autobouwer blijft volgens Musk wel extra productiemedewerkers nodig hebben.

Tesla heeft onder meer een assemblagefabriek in Tilburg. Het is onduidelijk of de ingreep daar ook gevolgen heeft. Bij Tesla Nederland was niemand bereikbaar voor commentaar. Het gaat overigens om de uitwerking van een eerder aangekondigde herstructurering, waarover nog geen banenaantallen naar buiten waren gekomen. Musk stelt dat het betreffende personeel nog deze week op de hoogte wordt gesteld.

Volgens de autobouwer heeft de ingreep geen gevolgen voor het halen van de productiedoelen voor zijn belangrijke Model 3. Door gemiste doelstellingen en het spenderen van veel geld om de productie van die voor een breder publiek bedoelde wagen op orde te krijgen, stond Tesla de afgelopen maanden nog flink onder druk op de beurs. Beleggers reageerden evenwel positief op het nieuws over de reorganisatie. De koers van het aandeel veerde duidelijk op.