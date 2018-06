Meer reizigers met trein naar Parijs

De hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs is populairder geworden. De groei op het Nederlandse traject was in de eerste drie maanden van dit jaar met 16 procent groter dan op het traject Brussel-Parijs en de route tussen Keulen en Parijs.

Al met al groeide het aantal reizigers van Thalys met 8,8 procent. Ondanks spoorstakingen in Frankrijk verwacht Thalys ook over het eerste halfjaar meer reizigers en omzet te kunnen behalen.

Verder gaan de Thalys-treinen vanuit Amsterdam vanaf volgend jaar niet meer naar Lille als eindbestemming. Daar komen treinen naar het Parijse vliegveld Charles de Gaulle en Marne-la-Vallée, de plaats waar Disneyland Parijs gevestigd is, voor in de plaats. Ook kondigde Thalys aan dat de treinen worden vernieuwd.