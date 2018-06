3 manieren om meer rendement uit beleggen te halen

Het rendement van beleggen is op de langere termijn meestal hoger dan sparen. Uit onderzoek van Beleggingsmatch blijkt zelfs dat beleggen de afgelopen tien jaar 3,5 keer meer opleverde dan sparen. Hoeveel beleggen kan opleveren hangt af van verschillende factoren. We zetten de drie belangrijkste voor je op een rij.

1. Check de risicometer

Vaak geldt bij beleggen: hoe meer risico je neemt, hoe hoger het rendement. Een snelle manier om te zien hoeveel risico je loopt met je belegging, is de risicometer. Hiervoor wordt de volatiliteit als maatstaf gebruikt. Dit is de mate waarin de waarde van een portefeuille met beleggingen schommelt. Het risico van een fonds wordt aangegeven met een score van een tot en met zeven. Een laag cijfer staat voor een laag risico en een hoog cijfer staat voor een hoog risico. Wil je het risico beperken? Dan kun je het beste je beleggingen spreiden over verschillende fondsen. Ga je beleggen in een mixfonds? Dan is de mix al voor je gemaakt. Maar ook mixfondsen hebben een verschillend risiconiveau.

2. Let op de kosten

Je betaalt onder meer voor het uitvoeren van je belegging. De kosten verschillen per aanbieder en per fonds. Soms betaal je een vast bedrag en soms een percentage. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen die met een laag bedrag beleggen (tussen de 1.000 en 10.000 euro) relatief veel geld kwijt zijn aan beleggingskosten. Hoge kosten hebben effect op je uiteindelijke rendement. Het loont dus om de kosten van verschillende aanbieders te vergelijken. Volgens onderzoek van Beleggingsmatch blijkt dat je bij Centraal Beheer en Binck de laagste kosten betaalt.

3. Beleg voor een lange periode

Wat er gebeurt in de wereld, kan invloed hebben op je beleggingen. Zo kan goed nieuws, bijvoorbeeld goede economische vooruitzichten, zorgen voor stijgende koersen. En slecht nieuws, bijvoorbeeld een orkaan, voor dalende koersen. Hoe langer je jouw geld opzij kunt zetten, hoe beter je de koersschommelingen kan opvangen. Gaat het even iets minder met je beleggingen? Dan heb je de tijd om te wachten tot de koersen weer stijgen. Tip: beleg automatisch maandelijks een bedrag.