NieuweStroom koopt easyEnergy

Energieleverancier easyEnergy is overgenomen door branchegenoot NieuweStroom. De twee bedrijven werkten al samen, maar door het samengaan kan nog efficiënter worden gewerkt, stellen de ondernemingen. Er werden geen financiële details gemeld.

EasyEnergy ging vorig jaar maart van start met de belofte dat consumenten gas en elektriciteit tegen actuele inkoopprijzen kunnen afnemen. Die prijzen kunnen per uur verschillen, waardoor consumenten daadwerkelijk hun energiegebruik kunnen plannen wanneer dat het goedkoopst is. Klanten betalen wel 5 euro in de maand ,,abonnementsgeld” voor gas en 5 euro per maand voor elektriciteit.

EasyEnergy werkte onder de vlag van easyGroup, het bedrijf dat ook achter luchtvaartmaatschappij easyJet zit.