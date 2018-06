Van dichtbij heeft Marjolein de Jong meegemaakt wat voor impact borstkanker heeft op zowel de vrouw zelf als op haar omgeving. Het heeft haar nooit losgelaten. Na jaren als chirurg gewerkt te hebben, was het tijd voor een nieuwe stap: een ziekenhuis gericht op medische kwaliteit, liefdevolle en professionele zorg voor de patiënt en een efficiënte organisatie. Twee jaar geleden werd Marjolein directeur van het Alexander Monro Ziekenhuis. “Bij ons is het elke maand borstkankermaand.”

Het Alexander Monro Ziekenhuis is het eerste en enige gespecialiseerde ziekenhuis in Europa dat volledig gespecialiseerd is in de zorg voor borstkanker, goedaardige borstaandoeningen en erfelijke aanleg. Het betreft verzekerde zorg voor iedereen. “Alle focus en volledige aandacht van de ruim negentig mensen die hier werken gaat naar één aandoening, namelijk borstkanker (en goedaardige borstaandoeningen). Wij richten ons erop dat alle onderdelen die wij bieden in harmonie zijn met elkaar. Dit vraagt veel van ons, maar anders krijg je niet het gewenste resultaat.”

Wat het Alexander Monro Ziekenhuis anders maakt dan andere ziekenhuizen is dat de patiënt van begin tot einde centraal staat. “Patiënten en dierbaren doen ertoe, ze zijn bijzonder en krijgen bij ons de aandacht die ze verdienen. Tot op detailniveau kijken we naar de wensen van onze patiënten. Wat vinden zij belangrijk?”

“Niemand komt hier voor zijn lol”

Dat komt om te beginnen tot uiting bij de ontvangst in het ziekenhuis. “Wij realiseren ons iedere dag dat niemand hier voor zijn lol komt. De ontvangst is persoonlijk, oprecht en gemeend. Daarnaast werken al onze specialisten van alle disciplines als team de hele dag met elkaar samen in dezelfde ruimte. Hierdoor is er een constante terugkoppeling, zijn we allemaal op de hoogte van het wel en wee van onze patiënten en zijn de lijnen kort.”

Alle kennis, zorg en aandacht voor de nazorg bevinden zich onder één dak. “Alle mensen en middelen zijn beschikbaar voor de patiënten met een borstprobleem, omdat we niet hoeven te delen met andere ziektes. De zorg is professioneel, liefdevol en in afstemming met de patiënt: van het maken tot een afspraak tot het doen van een mammografie. Een vrouw moet niet als lijdend voorwerp zo’n onderzoek ondergaan. Dit doe je samen, waarbij de vrouw aangeeft wat ze kan verdagen.”

Vrouwen krijgen steeds jonger borstkanker

De patiëntengroep van het Alexander Monro Ziekenhuis wordt steeds groter en de vrouwen die borstkanker krijgen helaas steeds jonger, aldus Marjolein. Dit gegeven is voor haar een belangrijke motivatie om door te gaan en de zorg verder te verrijken en te verbeteren. “Het kan niet zo zijn dat we over dertig jaar dezelfde ziekenhuizen hebben zoals we die nu hebben. Dat mag niet het eindplaatje zijn. We zijn best goed op weg, maar er zijn veel mogelijkheden om dingen anders te doen, waarbij het beter en prettiger voor de patiënt is.”

Steeds meer mensen weten het borstkankerziekenhuis te vinden. “We krijgen vaak te horen dat patiënten zich bij ons gezien voelen als mens en dat er werkelijk tijd en aandacht voor ze is. Voor de toekomst willen we graag meer centra, zodat in alle regio’s borstzorg op deze manier georganiseerd kan worden.”

