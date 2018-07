Groene of grijze stroom? Energieleveranciers in kaart gebracht

De energiemarkt is flink op de schop gegaan toen die in 2004 geliberaliseerd werd. Zo is het aantal energieleveranciers in Nederland bijna verviervoudigd. Wat zijn de gevolgen hiervan? Welke energiebedrijven zijn er eigenlijk in Nederland? En welke aanbieders leveren groene en welke grijze stroom?

In 2001, net voor de liberalisering, kende ons land twaalf bedrijven die stroom en gas aanboden. Sinds we een vrije energiemarkt hebben zijn de energieleveranciers als paddenstoelen uit de grond geschoten. Inmiddels kunnen consumenten kiezen uit 47 energiebedrijven. Dat blijkt uit een analyse van Energievergelijk. De website heeft de energiebedrijven in Nederland in kaart gebracht.

Voordat de energiemarkt in 2004 werd geliberaliseerd hadden consumenten niet de keus uit verschillende aanbieders. Ze waren aangewezen op een netbeheerder en energieleverancier die ze toegewezen kregen op basis van hun woonplaats.

Stroom- en gasprijzen omlaag

Veel consumenten zullen blij zijn met het feit dat de energiemarkt is opengebroken, omdat ze nu zelf een energieleverancier kunnen kiezen. Zo kan iemand die duurzaamheid belangrijk vindt, in zee gaan met een aanbieder die alleen groene stroom levert. Bovendien zijn door de toegenomen concurrentie de tarieven omlaag gegaan. Maar de ‘rivaliteit’ heeft meer gebracht: er zijn nieuwe klantgerichte technologieën en aanvullende diensten ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de ‘slimme meter’ die in huizen is komen te hangen; een digitale energiemeter die bijhoudt hoeveel stroom en gas je verbruikt en die de meterstanden automatisch naar je energieleverancier stuurt.

Verder blijkt uit de analyse dat de top drie van grootste energiebedrijven in Nederland wordt gevormd door energieleveranciers die al voor de liberalisering opereerden. Het Duitse Innogy, een dochteronderneming van RWE, mag zich met 3,1 miljoen klanten marktleider noemen in Nederland. Essent, Energiedirect en Powerhouse zijn onderdeel van het bedrijf. Op de tweede plaats prijkt met 2,4 miljoen klanten Eneco, gevolgd door Nuon (2,0 miljoen klanten).

Bekijk in onderstaande infographic alle energieleveranciers in Nederland:

Groene of grijze stroom?

Maar nu de vraag die veel consumenten hebben: welke energieleveranciers leveren groene en welke grijze stoom?

Om te beginnen zijn er zestien energieleveranciers die nog steeds grijze stroom uit kolen, gas, olie of kernenergie leveren. Daartoe behoren ook grotere bedrijven, zoals Essent en Nuon. De vermoedelijke verklaring hiervoor is dat het nog niet mogelijk is om volledig over te gaan op groene stroomvoorziening vanwege de beperkte capaciteit.

Mensen die een voorkeur hebben voor groene stroom, kunnen beter niet kiezen voor de energiebedrijven Robin Energie, Naked Energy en het Russische Gazprom. Zij leveren namelijk uitsluitend grijze stroom.

Enkel groene stroom

Maar er zijn ook veel energiebedrijven, 31 om precies te zijn, die enkel nog groene stroom aanbieden, aldus de analyse van Energievergelijk. Deze stroom is opgewekt uit wind, water, zon of biomassa.

Het is wel zo dat een groot deel van deze energiebedrijven stroom verkrijgt uit de zogenoemde ‘handelsmix’. De herkomst hiervan is nauwelijks te traceren. Volgens de Volkskrant is dit in de praktijk stroom uit kolen en gas.

Ook haalt een groot aantal van deze bedrijven door middel van groenestroomcertificaten stroom uit het buitenland. Hoe dit in zijn werk gaat? Telkens wanneer een producent 1 megawattuur (MWh) groene stroom levert, krijgt het bedrijf een certificaat. Deze partij kan dit certificaat weer doorverkopen aan een Europese leverancier. Het tekort aan groene stroom in Nederland kan hierdoor worden gehaald uit het buitenland. Het nadeel hiervan is dat dit in ons land niet leidt tot extra groene stroom en dus ook niet tot een lagere CO2-uitstoot.

Koplopers duurzame energie uit Nederland

Een aantal bedrijven leveren alleen wind- en zonne-energie uit Nederland, zoals Pure Energie en Qurrent. Zij kunnen dan ook gezien worden als koplopers wat betreft duurzame energie uit ons kikkerlandje. Ook Eneco is noemenswaardig. Het energiebedrijf levert aan particulieren en kleinzakelijke klanten uitsluitend duurzaam opgewekte stroom. Bovendien investeert het concern veel in windenergie.