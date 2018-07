‘Geschil metaalsector kan snel de wereld uit’

Werkgevers in de metaalsector denken dat het geschil met de vakbonden over een nieuwe cao snel de wereld uit kan. Maar dan moeten de vakbonden wel op de uitnodiging ingaan om te komen praten. Dat schrijft hoofdonderhandelaar Ab van der Touw van werkgeversorganisatie FME in een brief aan medewerkers in de sector.

De afgelopen weken legden medewerkers van verschillende bedrijven in de sector het werk meermaals neer. Ze willen met de stakingen hun roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bijzetten. Vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent.

Van der Touw heeft de bonden laten weten dat over 2,5 procent meer loon valt te praten. Hij benadrukte verder dat niet op alle eisen van de bonden kan worden ingegaan. ,,Wij sluiten een cao voor heel veel bedrijven in onze sector af en een groot aantal daarvan kan de eisen van de bonden niet dragen”, zo schrijft hij.