Oververhitte woningmarkt laat zich voelen

De woningmarkt raakt steeds meer oververhit, omdat er in grote delen van Nederland sprake is van een tekort aan te koop staande huizen. Makelaars lopen daardoor tegen allerlei nieuwe praktijken aan.

Volgens makelaarsvoorman Ger Jaarsma zijn er nu ook al werkgevers die erover denken om complete woningcomplexen op te kopen, om huizen voor nieuw personeel zeker te stellen. Daarnaast zijn er gemeenten die huizen opsplitsen om de woningnood op te lossen, weet de voorzitter van makelaarsorganisatie NVM.

Ook worden nieuwbouwhuizen in toenemende mate bij opbod verkocht. ,,Bij bouwprojecten zeggen ge├»nteresseerden die zich inschrijven voor een huis vaak zelf al dat ze meer willen bieden dan er wordt gevraagd”, aldus Jaarsma.

Een overzichtskaart laat zien dat de echt overspannen woningmarktregio’s vooral in de Randstad liggen. Maar ook delen van Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel zijn inmiddels oranje of roodgekleurd. Eigenlijk is er voor huizenzoekers alleen in het door aardbevingen geplaagde Noordoost-Groningen nog een ruime keus.

Minder huizen die te koop staan betekent natuurlijk ook dat er minder huizen worden verkocht. Bij de NVM aangesloten makelaars wisselden afgelopen kwartaal ruim 38.600 woningen van eigenaar, bijna 11 procent minder dan een jaar eerder. Hun woningaanbod was ruim een derde lager met 48.300 stuks. De huizenprijzen gaan wel steeds verder omhoog. De gemiddelde koopsom in Nederland is op jaarbasis met ruim een tiende toegenomen naar een record van 288.000 euro.

,,De consument is de dupe, de starters voorop”, concludeert Jaarsma. ,,Ik blijf daarom pleiten voor een versnelling en verhoging van de nieuwbouwproductie. Die opgave is immens en blijft op dit moment achter.”

In mei ondertekende de NVM samen met andere woningmarktpartijen de Nationale Woonagenda van het kabinet. Speerpunt daarin is het verhogen van de bouwproductie naar minimaal 75.000 nieuwbouwwoningen in de periode tot 2025. Volgens Jaarsma is dat eigenlijk nog niet genoeg. Jaarlijks 85.000 nieuwbouwwoningen neerzetten zou beter zijn om het grote woningtekort terug te dringen.