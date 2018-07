‘Topinkomens stijgen weer sneller’

De topinkomens in Nederland stijgen, na een aantal jaren van minder harde groei, weer sneller. Ook de loonkloof tussen de top en de werkvloer loopt op. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van de top van 111 toonaangevende bedrijven.

Vorig jaar nam het salaris van de hoogste directeurs met gemiddeld 4,2 procent toe, van 757.000 naar 789.000 euro. Die stijging kwam vooral door bonussen, die vaak met ruim 10 procent stegen. De loonkosten van een werknemer bij de onderzochte bedrijven stegen gemiddeld 2,8 procent, tot 76.000 euro

Qua loonkloof is volgens het onderzoek Unilever koploper. Bij de Nederlandse-Britse multinational verdiende topman Paul Polman vorig jaar 287 keer meer dan de gemiddelde werknemer.

Nancy McKinstry, de Amerikaanse topvrouw van informatieconcern Wolters Kluwer was vorig jaar opnieuw de best betaalde bestuursvoorzitter, met in totaal 14,5 miljoen euro aan basissalaris, bonus, pensioen, onkosten en aandelenwinsten. Polman staat op de tweede plek. Zijn beloning steeg met bijna eenderde, tot 11,7 miljoen euro.