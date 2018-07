Nintendo verkoopt meer spelletjes

Het Japanse Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal meer computerspelletjes verkocht, terwijl de verkoop van Switch-spelconsoles licht daalde. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf naar buiten heeft gebracht.

De verkoop van spelletjes steeg naar 18 miljoen stuks, van 8,1 miljoen vorig jaar. Het gaat onder meer om populaire titels als Donkey Kong Country: Tropical Freeze en Mario Tennis Aces. De verkoop van de Switch-computers daalde met ruim 4 procent tot 1,9 miljoen stuks. De verkoop van de handcomputer Nintendo 3DS ging sterk omlaag. De 3DS is inmiddels al acht jaar op de markt.

In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar zette Nintendo een nettowinst in de boeken van 30,6 miljard yen (235 miljoen euro). De omzet bedroeg omgerekend 1,3 miljard euro.

Sony liet weten positiever te zijn over de omzet in het gehele boekjaar, mede dankzij goede verkopen van de spelcomputer PlayStation 4 en spelletjes als God of War en Detroit: Become Human. Sony verkocht in de afgelopen periode 3,2 miljoen PS4-consoles. De nettowinst van het Japanse bedrijf kwam in de afgelopen drie maanden uit op omgerekend 1,7 miljard euro, met een omzet van 14 miljard euro.