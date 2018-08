Facebook blikvanger op groen Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten gesloten. Zorgen over oplopende handelsspanningen tussen de VS en China werden enigszins opzij geschoven. Facebook was een opvallende winnaar. Het techbedrijf hoopt op nauwe samenwerking met banken en voert daarover de nodige gesprekken. Ook Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de Amerikaanse miljardair en topbelegger Warren Buffett, stond bij de winnaars na cijfers.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,2 procent op 25.502,18 punten. De S&P 500 noteerde 0,4 procent in de plus op 2850,40 punten. De Nasdaq steeg 0,6 procent tot 7859,68 punten.

Facebook won 4,5 procent aan beurswaarde. Het techbedrijf heeft verscheidene Amerikaanse banken gevraagd om klantinformatie zoals transacties en saldi op rekeningen. Facebook zou nieuwe diensten willen aanbieden en zoekt om die reden toenadering tot de banken.

Berkshire Hathaway won bijna 3 procent na zijn kwartaalupdate. De investeerder boekte meer winst op een hogere omzet, maar gaf geen details over een eventuele inkoop van eigen aandelen. Nieuw beleid bij Berkshire geeft Buffett juist meer mogelijkheden om eigen aandelen in te kopen en daarmee de waarde van het bedrijf op te krikken.

Tyson Foods won 3,3 procent. ’s Werelds op een na grootste vleesverwerker zag zowel de omzet als de winst stijgen. Verder stond PepsiCo (plus 0,9 procent) in de schijnwerpers. Topvrouw Indra Nooyi van de frisdrank- en snackfabrikant kondigde haar vertrek aan, na twaalf jaar aan het roer te hebben gestaan.

Leverancier van industriƫle gassen Praxair verloor 3,8 procent. De Amerikaanse toezichthouder FTC wil dat bij een fusie met Linde meer bezittingen van de hand worden gedaan. Daardoor staat de hele deal op losse schroeven. Het aandeel Linde verloor in Frankfurt eerder op de dag al 7,5 procent.

Het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten blijft de gemoederen bezighouden. De Chinese regering liet dit weekend doorschemeren niet uit te zijn op verzoening in het handelsconflict met de VS. De Amerikaanse president Donald Trump is er ondertussen van overtuigd dat zijn importheffingen ,,geweldig goed werken”.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 68,83 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent, tot 73,62 dollar per vat. De euro was 1,1555 dollar waard, tegen 1,1563 bij het slot van de Europese beurzen.